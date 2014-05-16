В Свердловской области будут лечить бесплодные браки бесплатно (ФОТО)

Центр «Охрана здоровья матери и ребенка» – одно из ведущих в стране учреждений в системе перинатального скрининга, семейного генетического мониторинга и охраны репродуктивного здоровья. В частности, специалисты медицинского центра производят исследования, позволяющие на ранних стадиях беременности выявлять пороки развития плода и различные патологии.

Новое отделение рассчитано на восстановление репродуктивного здоровья супружеских пар, имеющих бесплодный и бездетный брак. Мощность центра будет обеспечивать проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у тысячи и более семейных пар в год – это полностью соответствует потребностям региона.

Это уникальный центр, который поможет многим семьям, живущим в Свердловской области, иметь здоровых детей. И мы этому очень рады. Сегодня высокотехнологичная медицина шагнула очень далеко: центр оснащен новейшим оборудованием, здесь работают опытные врачи, которые всю жизнь посвятили своему делу сказал губернатор.

Фото с официального сайта Губернатора

Отметим, открытие отделения вспомогательных репродуктивных технологий – это один из шагов на пути реализации в Свердловской области «майского» указа Президента России о демографической политике.

Раньше для лечения бесплодия свердловчанам приходилось обращаться в медучреждения Санкт-Петербурга, Москвы, Иваново и других городов или в частные платные клиники. Процедура ЭКО также производилась в НИИ «Охраны материнства и младенчества» (НИИ ОММ) по федеральной программе. При этом, как отметил министр здравоохранения Свердловской области Аркадий Белявский, еще пять-шесть лет назад парам, желающим пройти процедуру, приходилось до восьми лет ожидать своей очереди.

С открытием отделения вспомогательных репродуктивных технологий на базе центра «Охрана здоровья матери и ребенка» у жителей Среднего Урала появилась возможность получать качественную медицинскую помощь бесплатно, без длительного ожидания и в своем регионе.

Главный врач центра Елена Николаева сообщила главе региона, что с вводом нового отделения изменится сама система оказания медицинской помощи парам, желающим завести детей. С недавнего времени кабинеты лечения бесплодного брака были открыты в крупных городах Свердловской области – Алапаевске, Асбесте, Нижнем Тагиле, Ирбите, Первоуральске, Каменске-Уральском, Екатеринбурге, Серове и Красноуфимске. Это значит, что в центр «Охрана здоровья матери и ребенка» пациенты, прошедшие там консультации и сдавшие все необходимые анализы, будут приходить уже подготовленными.

Нам хотелось сделать европейскую клинику. И у нас получилось. Отрадно, что здесь не только оборудование последнего поколения, но и созданы комфортные условия для пациентов. А значит, будет результат сказала она.