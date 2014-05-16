Задолженности, единая квитанция и незаконное отчуждение подвалов. В Тагиле обсудили работу в сфере ЖКХ

Представители ассоциации рассказали мэру о деятельности своей недавно созданной организации. Она действует в Нижнем Тагиле менее года, однако уже зарекомендовала себя как помощник для горожан в решении коммунальных проблем. За время работы организации решены вопросы по более чем 200 письменным заявлениям жителей многоквартирных домов.

Ежедневно в непрерывном режиме ведется консультирование тагильчан по телефону по вопросам ЖКХ. Ассоциация организует мероприятия по повышению юридической грамотности жильцов и старших по домам. Активом проводится анализ наиболее насущных проблем, связанных с оплатой коммунальных услуг сообщили в организации.

На встрече с Главой города члены ассоциации обсудили темы, связанные с задолженностью по квартплате, программой по капитальному ремонту домов, введением для всех тагильчан единообразной квитанции за услуги ЖКХ (для устранения разночтений у разных расчетных центров), незаконным отчуждением подвалов многоквартирных домов.

Сергей Носов дал ряд поручений руководителям функциональных и отраслевых органов Администрации города, чтобы помочь ассоциации с решением озвученных вопросов. Такие встречи будут проводиться ежеквартально.