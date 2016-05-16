Холодильные компрессоры
Компрессор холодильный — важный элемент любого оборудования, вырабатывающего холод (к примеру, парокомпрессионной холодильной установки). Его можно назвать «сердцем» холодильной машины, поэтому не будет лишним знать, что он собой представляет.
Идея создания таких приборов, которые бы могли производить лед посредством охлаждающих жидкостей, возникла в самом начале XIX века у изобретателя Оливера Эванса. Однако тогда ему не удалость реализовать ее. Именно поэтому появление холодильных агрегатов связывают с другим именем — Джекобом Перкинсоном, который первый запатентовал цикл охлаждения/сжатия пара (1834 год). Английский изобретатель смог сконструировать парокомпрессионную установку, в которой в качестве холодильного агента использовался эфир.
Карл фон Линде (его учеником был известный Рудольф Дизель) также является «прародителем» холодильных машин. Он в 1879 основал даже соответствующее сообщество. Этому немецкому инженеру принадлежит создание аммиачной парокомпрессионной холодильной машины, с которой и началось развитие холодильного машиностроения.
Назначение и характеристики
Компрессор холодильный — популярное устройство за счет широкой сферы применения. Без него не обходится ни один процесс, где сжимаются/подаются под давлением специальные вещества, называемые холодильным агентом (хладагент). Производство компрессоров осуществляется в соответствии с высокими требованиями, предъявляемыми к герметичности.
В качестве хладагентов чаще всего используются:
- диоксид серы;
- аммиак;
- метан.
Основной задачей компрессора является высасывание паров хладагента из испарителя с последующим их сжатием и подачей в конденсатор холодильной установки.
Главный показатель, характеризующий эффективность работы компрессора, — холодопроизводительность. Измеряется он количеством теплоты, необходимым для испарения килограмма хладагента в определенный промежуток времени при указанной температуре конденсации/кипения холодильного агента.
В работе характеристика имеет приставку «рабочая», а при расчетных/сравнительных температурах — «номинальная». Холодопроизводительность современных машин, вырабатывающих холод, достигает десятков мегаватт.
Разновидности
Компрессоры холодильные могут быть:
- поршневыми — устройства, основным отличием которых является наличие поршней (одна группа включает до 12 единиц). Этими компрессорами оснащается, как правило, малогабаритное холодильное оборудование типа холодильников, используемых в быту и торговле, и систем кондиционирования воздуха;
- винтовыми (роторными) — агрегаты, которые при схожих с поршневыми устройствами размерах имеют гораздо большую холодопроизводительность;
- ротационными — зачастую применяются в кондиционерах, устанавливаемых в бытовых помещениях.
При этом различают:
- одноступенчатые и двухступенчатые;
- масляные и безмасляные (сухого трения и сухого сжатия соответственно);
- сальниковые и безсальниковые;
- горизонтальные и вертикальные;
центробежными (холодильные турбокомпрессоры) — устройства, используемые для крупных систем, действие которых направлено на кондиционирование воздуха.