Холодильные компрессоры

Идея создания таких приборов, которые бы могли производить лед посредством охлаждающих жидкостей, возникла в самом начале XIX века у изобретателя Оливера Эванса. Однако тогда ему не удалость реализовать ее. Именно поэтому появление холодильных агрегатов связывают с другим именем — Джекобом Перкинсоном, который первый запатентовал цикл охлаждения/сжатия пара (1834 год). Английский изобретатель смог сконструировать парокомпрессионную установку, в которой в качестве холодильного агента использовался эфир.

Карл фон Линде (его учеником был известный Рудольф Дизель) также является «прародителем» холодильных машин. Он в 1879 основал даже соответствующее сообщество. Этому немецкому инженеру принадлежит создание аммиачной парокомпрессионной холодильной машины, с которой и началось развитие холодильного машиностроения.

Назначение и характеристики

Компрессор холодильный — популярное устройство за счет широкой сферы применения. Без него не обходится ни один процесс, где сжимаются/подаются под давлением специальные вещества, называемые холодильным агентом (хладагент). Производство компрессоров осуществляется в соответствии с высокими требованиями, предъявляемыми к герметичности.

В качестве хладагентов чаще всего используются:

диоксид серы;

аммиак;

метан.

Основной задачей компрессора является высасывание паров хладагента из испарителя с последующим их сжатием и подачей в конденсатор холодильной установки.

Главный показатель, характеризующий эффективность работы компрессора, — холодопроизводительность. Измеряется он количеством теплоты, необходимым для испарения килограмма хладагента в определенный промежуток времени при указанной температуре конденсации/кипения холодильного агента.

В работе характеристика имеет приставку «рабочая», а при расчетных/сравнительных температурах — «номинальная». Холодопроизводительность современных машин, вырабатывающих холод, достигает десятков мегаватт.

Разновидности

Компрессоры холодильные могут быть:

поршневыми — устройства, основным отличием которых является наличие поршней (одна группа включает до 12 единиц). Этими компрессорами оснащается, как правило, малогабаритное холодильное оборудование типа холодильников, используемых в быту и торговле, и систем кондиционирования воздуха;

винтовыми (роторными) — агрегаты, которые при схожих с поршневыми устройствами размерах имеют гораздо большую холодопроизводительность;

ротационными — зачастую применяются в кондиционерах, устанавливаемых в бытовых помещениях.

При этом различают:

одноступенчатые и двухступенчатые;

масляные и безмасляные (сухого трения и сухого сжатия соответственно);

сальниковые и безсальниковые;

горизонтальные и вертикальные;