С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле официально отключено отопление

С сегодняшнего дня отопление отключено и в зданиях жилого фонда, и в социальных объектах. После 16 мая ресурсоснабжающие организации не имеют права выставлять счета за отопление. В некоторых домах, по инициативе жильцов и с разрешения управляющих компаний, отопление было отключено ещё раньше объяснил журналисту TagilCity.ru Валерий Михеев, начальник отдела топливно-энергетического хозяйства Администрации Нижнего Тагила.