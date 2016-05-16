С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле официально отключено отопление
16 мая 2016, 17:50ОбществоПавел Щербина
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Отопление могло быть отключено и раньше, но переменчивая уральская погода не позволила этого сделать.
Сюжеты: Нижний Тагил
С сегодняшнего дня отопление отключено и в зданиях жилого фонда, и в социальных объектах. После 16 мая ресурсоснабжающие организации не имеют права выставлять счета за отопление. В некоторых домах, по инициативе жильцов и с разрешения управляющих компаний, отопление было отключено ещё раньше объяснил журналисту TagilCity.ru Валерий Михеев, начальник отдела топливно-энергетического хозяйства Администрации Нижнего Тагила.
Отопление действительно отключается в домах жителей, это подтверждают читатели TagilCity.ru. Сегодня же в Нижнем Тагиле начались гидравлические испытания. Это означает, что тагильчанам предстоит какое-то время обходиться без горячей воды.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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