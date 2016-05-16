Сегодня в Нижнем Тагиле состоятся похороны директора Строительного колледжа (ФОТО)
16 мая 2016, 10:00ОбществоПавел Щербина
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Гражданская панихида состоится сегодня в 15:30 по адресу Челюскинцев, 47.
Сюжеты: Нижний Тагил
О том, что на сорок третьем году жизни скончался руководитель Строительного колледжа (НТСК) – Сергей Ефименко, сообщает официальный сайт учебного заведения.
Известно, что руководитель ушёл из жизни 13 мая. Подробности произошедшего и причины смерти не раскрываются.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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