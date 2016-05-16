Транспортные услуги: коммерческие грузоперевозки

Услуга доставка грузов является неотъемлемой частью системы транспортной логистики, которая подразумевает транспортировку коммерческих отправлений со склада продавца до склада покупателя. При этом коммерческая доставка грузов выполняет ряд первоочередных задач. Во-первых, соблюдение сроков и выполнение максимально быстрой транспортировки. Во-вторых, сокращение издержек, связанных с транспортировкой, благодаря выбору оптимального маршрута следования.

Транспортная логистика представляет собой совокупность следующих функций и сервисов, предоставляемых юридическим и физическим лицам на основе заключения договора:

организация и администрирование системы доставки;

создание транспортных коридоров и так называемых цепочек доставки;

осуществление мультимодальных перевозок;

поддержание связи между логистическим центром и транспортом;

разработка региональных и локальных маршрутов.

На сегодняшний день на рынке коммерческих грузовых перевозок действует сразу несколько крупных операторов. Среди них – компания «КВТ». Ее профиль – международные автомобильные и мультимодальные перевозки грузов.

Перечень услуг, оказываемых компанией:

доставка грузов из Китая, в том числе и контейнерные перевозки;

транспортировка грузов из стран Европы, Южной и Северной Америк и Африки;

доставка карго из государств бывшего СНГ.

Помимо заключения договора об оказании транспортных услуг, компания предоставляет своим клиентам полный пакет документации, связанной с доставкой грузов:

коносаменты;

транзитные декларации;

CMR;

экспертные декларации;

AWB;

отгрузочные ордеры;

инвойсы;

сопроводительная документация;

Packing list.

Что же касается организации мультимодальных грузовых перевозок, то компания «КВТ» использует все доступные виды транспорта и их комбинации. Компания осуществляет транспортировку коммерческих грузов морским, железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом.

При необходимости срочной доставки грузов приоритет отдается воздушному транспорту. Авиадоставка гарантирует наиболее высокую скорость. При этом география транспортировки грузов воздушными судами является одной из наиболее обширных. Из недостатков авиадоставки выделяют следующие моменты: