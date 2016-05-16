Универсальный инструмент для покраски – краскопульт в Екатеринбурге

Эргономичный краскопульт в Екатеринбурге представлен в двух моделях: Slim HVLP, Slim Standart. Устройства отличаются по функциональности, мощности, габаритным размерам, технологии распыления. Так, пневматическое оборудование Slim HVLP имеет более высокое рабочее давление (при небольшом расходе воздуха), чем Slim Standart.

Особенности применения

Агрегаты работают на сжатом воздухе. Посредством присоединения дополнительных насадок и сменных сопел возможен выбор оптимального режима распыления. Подача лакокрасочных материалов производится из бака-красконагнетателя или при помощи насоса.

Применение современных агрегатов позволяет оперативно выполнять большой объем малярных работ с сохранением высокого качества готового покрытия. Для окраски используют различные лаки, грунтовки, эмали, олифы.

Обработке подлежат:

- профильные и криволинейные изделия,

- деревянные, пластиковые, металлические поверхности и др.

Компания «ЛКМ Сервис» (г.Екатеринбург) предлагает высокотехнологичное оборудование, а также сопутствующую продукцию для качественной покраски. Широкий ассортимент также включает лакокрасочные, клеевые и абразивные материалы, мерные емкости, полумаски и прочие товары.

Обработка различных по форме элементов краскопультом обеспечивает гладкую и равномерную поверхность. Отличительные особенности покрасочного устройства:

- эргономичность,

- надежность,

- компактность,

- небольшие габаритные размеры и масса,

- маневренность,

- удобство и простота в эксплуатации.

Инструмент выполнен из анодированного алюминия с дополнительными бронзовыми элементами, комплектуется всеми необходимыми для обслуживания аксессуарами.

Отлично сбалансированный краскопульт в Екатеринбурге стабильно держит давление, а алюминиевый корпус хорошо отводит тепло. Оборудование имеет достаточную емкость для красителей, и вместе с тем, удобно при транспортировке на нужный объект. Легкий инструмент хорошо лежит в руке. Для эффективной эксплуатации обязательна регулярная очистка прибора после выполнения работ.