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В Нижнем Тагиле пока покупатель ходил за деньгами к банкомату, стоимость его покупки выросла на 1220 рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле пока покупатель ходил за деньгами к банкомату, стоимость его покупки выросла на 1220 рублей

16 мая 2016, 18:10ОбществоМарина
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