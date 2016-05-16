В Нижнем Тагиле пока покупатель ходил за деньгами к банкомату, стоимость его покупки выросла на 1220 рублей

В редакцию TagilCity.ru обратился молодой человек по имени Игорь. Он рассказал, что в воскресенье 15 мая в одном из магазинов на Вагонке хотел купить телефон. Молодой человек выбрал понравившуюся модель. На ценнике была указана стоимость 9 770,00 рублей. Работники магазина отнесли товар на кассу. Покупатель хотел оформить его в рассрочку, но ему её не одобрили. Игорь пошел снимать деньги с банкомата. Когда покупатель вернулся, товар был возвращен на место. При этом на ценнике была указана новая стоимость телефона - 10 990,00 рублей. Молодой человек предпринял попытки решить вопрос с персоналом магазина, но безрезультатно.

Пытался урегулировать проблему с продавцом и управляющим магазина, но результатов этого не принесло. Отсюда вопрос к Корпорации «Центр»: допустимо ли менять цены при покупке товара на глазах покупателя?

Редакция TagilCity.ru связалась с представителем корпорации и задала вопрос по поводу изменения стоимости товара. Директор по единой сервисной политике корпорации Дмитрий пояснил:

Нужно разобраться. Сотрудники магазина могли забыть своевременно поменять стоимость товара. Человеческий фактор никто не отменяет. В этом случае товар должны были продать по первоначальной цене, а на разницу в цене наказывается сам магазин.

Бывает также, что в течение дня происходит переоценка товара. Меняется отпускная цена у поставщика, вследствие чего меняется цена на витрине. Оговорюсь, это не касается данного случая. Это чисто рынок – ничего другого. Цены варьируются в зависимости от курса евро/доллара. Курс скачет ежедневно – может опускаться, подыматься.

В данной ситуации мы, конечно, разберемся. Вообще, в подобных случаях мы рекомендуем звонить на телефон горячей линии. Корпорация в таких случаях оперативно принимает решение.

В данный момент представители компании готовят выгодное предложение о стоимости товара несостоявшемуся покупателю.

Конечно, цены в наши дни не радуют. Однако, если поискать, то можно найти довольно низкие цены на различные товары. К примеру, аксессуары для samsung galaxy продаются в большом количестве, и цены на них не растут.