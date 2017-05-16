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Испортившие краской 20 автомобилей вандалы в Нижнем Тагиле не найдены
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Испортившие краской 20 автомобилей вандалы в Нижнем Тагиле не найдены

16 мая 2017, 12:20ОбществоПавел Щербина
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