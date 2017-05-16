Известный блогер по контракту с администрацией Екатеринбурга будет ловить в интернете экстремистов
16 мая 2017, 15:45Общество
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Администрация Екатеринбурга намерена заключить контракт на ловлю в соцсетях экстремистов. Тендер выиграла компания известного блогера Ильи Белоуса.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, что мэрия столицы Урала разместила на сайте госзакупок контракт на сумму 450 тысяч рублей. Согласно документу, подрядчик должен провести мониторинг соцсетей и опросить горожан, после этого составить список предполагаемых экстремистов.
Личность выигравшего тендер блогера весьма неординарна. Его победа в борьбе за реализацию контракта стала поводом для многочисленных дискуссий и шуток в интернете, пишет «Новый день».
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