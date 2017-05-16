Победители чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров были объявлены в Свердловской области (ФОТО)

В Свердловской области прошел чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В рамках мероприятия оценивались различные умения пожилых участников. Среди заданий были такие как работа с программой Microsoft Office Word, поиск нужной информации в «Яндексе», использование функционала портала Госуслуг и т.д.

Также пенсионеры продемонстрировали свои познания в компьютерной грамоте, показав презентации на тему «Мой день с семьей на едином портале Госуслуг». В них пожилые участники рассказали о том, как им удалось решить различные вопросы с помощью портала Госуслуг, а также рассказали о своих семьях и увлечениях.

В финал чемпионата попали 12 участников. Тагильчанка Галина Пелих является самым старшим участников на мероприятии – ей 72 года.

Итоги Чемпионата подведены. 1 место в номинации «Начинающий пользователь» заняла Валентина Нежданова из Туринского района, а в номинации «Уверенный пользователь» одержал победу пенсионер из Артёмовского Александр Гарбузов. Ранее он участвовал во всероссийском этапе чемпионата, но не смог получить призового места. Как считает сам победитель, это произошло из-за волнения и невнимательности при чтении заданий, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

Теперь победители областного чемпионата отправятся в Санкт-Петербург. Там пожилым чемпионам предстоит участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Фото: Официальный сайт правительства Свердловской области