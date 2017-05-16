Работавший по делу блоггера Соколовского следователь из Екатеринбурга получил повышение по службе
16 мая 2017, 07:30Общество
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Стало известно, что следователь, работавший по делу «ловца покемонов» Руслана Соколовского, продвинулся по карьерной лестнице.
Сюжеты: Екатеринбург
О том, что следователь по особо важным делам Антон Досмагамбетов получил повышение по службе, рассказал на странице Facebook правозащитник Павел Чиков. Мужчина является руководителем международной защитной группы «Агора», пишет издание Ura.ru.
Официальный комментарий от СК РФ по Свердловской области по этой информации получен не был.
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