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Ремонт в разрушенной квартире инвалида из Нижнего Тагила начнется со следующей недели силами муниципалитета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт в разрушенной квартире инвалида из Нижнего Тагила начнется со следующей недели силами муниципалитета

16 мая 2017, 17:05ОбществоПавел Щербина
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