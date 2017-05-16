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Спасший на пожаре двух человек житель Нижнего Тагила получит награду: руководители противопожарной службы поблагодарили героя (ФОТО, ВИДЕО)
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Спасший на пожаре двух человек житель Нижнего Тагила получит награду: руководители противопожарной службы поблагодарили героя (ФОТО, ВИДЕО)

16 мая 2017, 18:35ОбществоДенис Таратонов
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