Строительство парка «Народный» и ремонт дома на улице Фрунзе: Сергей Носов осуществил объезд Ленинского района Нижнего Тагила

Сначала глава города произвел осмотр недавно отремонтированной подпорной стены на проспекте Ленина. Мэр остался доволен результатами работы и поставил перед городскими службами новые задачи – убрать скопившийся мусор между домами 11-13 и 15-17 на Ленина.

Рассмотрена возможность размещения в доме №5 на проспекте Ленина лектория. С такой просьбой к Сергею Носову обратились активисты молодежной организации муниципалитета. В итоге, мэр дал согласие, но поручил молодежи прибраться на прилегающей территории.

Глава города сообщил о предстоящем благоустройстве территории завода-музея, где также недавно была отремонтирована подпорная стена.

Также мэр проследил за ходом ремонта дома по улице Фрунзе, 34. Были оговорены возможности сохранения уникальной архитектуры здания.

Объезд завершился в парке «Народный», где интенсивно ведется обустройство проезжих дорог.