14 тысяч человек в Свердловской области остались без света из-за ураганного ветра

В Свердловской области 14 тысяч человек остались без света из-за ураганного ветра. Как сообщили энергетики, восстановительные работы велись всю ночь. По данным на 3 часа ночи 16 мая свет вернулся в дома 11 тысяч свердловчан и на все промышленные объекты.