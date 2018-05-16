14 тысяч человек в Свердловской области остались без света из-за ураганного ветра

В Свердловской области 34 населенных пункта остались без электричества из-за ураганного ветра, бушевавшего на территории региона вечером 15 мая. 14 тысяч человек остались без света в Серовском, Ивдельском, Горноуральском, Каменском ГО, а также в Камышловском МО.

В Свердловской области 14 тысяч человек остались без света из-за ураганного ветра. Как сообщили энергетики, восстановительные работы велись всю ночь. По данным на 3 часа ночи 16 мая свет вернулся в дома 11 тысяч свердловчан и на все промышленные объекты.





Над устранением последствий разбушевавшейся стихии работали 66 единиц техники и 57 бригад в составе 166 человек, пишет Е1.





В Нижнем Тагиле 16 мая вечером прошел ураган, который повредил провода над трамвайными линиями, а также сломал рекламный щит в центре города.





Напомним, что на территории Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение.