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Бланки с данными клиентов «ОТП банка» выброшены на мусорку в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бланки с данными клиентов «ОТП банка» выброшены на мусорку в Екатеринбурге (ФОТО)

16 мая, 08:00Общество
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