Бланки с данными клиентов «ОТП банка» выброшены на мусорку в Екатеринбурге (ФОТО)

Речь идёт об анкетах на получение потребительского кредита, справках о доходах клиентов «ОТП банка». Жильцы рассказали, что бумаги лежали в развязанных пакетах, от этого макулатура разлетелась по двору. Екатеринбуржцы уверены, что это нарушение прав клиентов, ведь нарушена банковская тайна. Кроме того, нанесён вред окружающей среде в виде раскиданного мусора.