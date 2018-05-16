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Новости Нижнего Тагила

Тратил на семью: директор екатеринбургской ЧОО «Тайфун» обвинен в невыплате зарплаты

16 мая 2018, 16:15Добавить новость
Екатеринбург,невыплата,суд,зарплата,сотрудники,ООО ЧОО Тайфун,Директор
В Екатеринбурге директор ООО «Частная охранная организация «Тайфун» предстанет пред судом за невыплату зарплаты сотрудникам.

В 2015 году екатеринбуржец руководил охранной организацией и за период своего руководства не выплачивал работникам зарплату, пособие по временной нетрудоспособности, а также компенсацию за неиспользованный отпуск, хотя имел для этого финансовую возможность.

Деньги обвиняемый тратил на семейные нужды и на нужды, связанные с работой ООО «ЧОО «Тайфун».

За невыплату зарплаты сотрудникам директору предприятия грозит до 3 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее предприятие в Екатеринбурге задолжало 200 сотрудникам свыше 14 млн рублей.

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