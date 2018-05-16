Бланки с данными клиентов «ОТП банка» выброшены на мусорку в Екатеринбурге (ФОТО)

Речь идёт об анкетах на получение потребительского кредита, справках о доходах клиентов «ОТП банка». Жильцы рассказали, что бумаги лежали в развязанных пакетах, от этого макулатура разлетелась по двору. Екатеринбуржцы уверены, что это нарушение прав клиентов, ведь нарушена банковская тайна. Кроме того, нанесён вред окружающей среде в виде раскиданного мусора.



В банке сообщили, что во всём виновата уборщица. Сотрудница клининговой компании по ошибке выкинула документы, подлежащие к уничтожению.



В скором времени после огласки бумаги были собраны и уничтожены, пишет E1.ru. В банке пообещали провести отдельный инструктаж по данной ситуации и принять меры по недопущению таких случаев впредь.