+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
вечер: +8
ночь: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.30 + 0.38
EUR 73.78 - 0.08
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Допрос потерпевших по делу Дениса Кокорина заканчивается в Нижнем Тагиле

16 мая 2018, 15:30Добавить новость
деньги,криминал,мошенничество,Нижний Тагил,Путин,суд,зарплата,прямая линия,следственный комитет,свидетели,допрос,денис кокорин,НТЗТИ,Кокорин
Тагилстроевский суд Нижнего Тагила заканчивает допрос потерпевших по делу учредителя НТЗТИ Дениса Кокорина

В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила подходит к концу допрос потерпевших  по резонансному делу учредителя НТЗТИ Дениса Кокорина, обвиняемого в невыплате заработной платы, мошенничестве и сокрытии денежных средств. Осталось допросить 8 человек из 280, признанных потерпевшими. Следующим этапом станет допрос свидетелей.

Сотрудники НТЗТИ направляли жалобы в различные организации, но широкую огласку и развитие ситуация получила лишь после прямой линии с президентом.

 

Надо понять, откуда такая «борзота», -- отметил Владимир Путин.


На следующий день после прямой линии сотрудникам завода была выплачена заработная плата, а вскоре был задержан сам Кокорин. Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Помимо прочего, с делом НТЗТИ связывают отставку начальника СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина, сообщает ZNAK.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Срок домашнего ареста совладельца НТЗТИ Дениса Кокорина продлен до 26 июня
26 марта, 18:30
1 0
Информация о схемах обхода уплаты налогов попала под судебный запрет
5 апреля, 23:30
0 0
Путин проведёт «прямую линию» с россиянами после инаугурации
21 марта, 09:00
2 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 46
Сейчас на сайте 2448 гостей и 23 пользователя
Подписаться на новости