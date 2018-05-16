Криминальный авторитет из Ревды вернётся в камеру после 2 месяцев свободы

23 марта 2018 года осужденного за совершение ряда тяжких преступления на 19 лет бизнесмена из Ревды Николая Смовжа освободили от наказания. Причиной стало тяжелое состояние здоровье заключённого и наличие инвалидности.
15 мая 2018 года Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление Свердловской прокуратуры и отменил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Суд согласился с мнением государственного обвинителя в части того, что наличие заболевания не помешало Смовжу совершать тяжкие преступления. Кроме того, освобождение авторитета от отбытия наказания, по мнению прокурора, не будет отвечать смыслу правосудия и принципу неотвратимости наказания.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, постановление Верх-Исетского районного суда направлено на новое рассмотрение в ином составе.
Криминальный авторитет из Ревды вернётся в камеру после 2 месяцев свободы16 мая 2018, 06:35Добавить новость
23 марта 2018 года осужденного за совершение ряда тяжких преступления на 19 лет бизнесмена из Ревды Николая Смовжа освободили от наказания. Причиной стало тяжелое состояние здоровье заключённого и наличие инвалидности.
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