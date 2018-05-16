0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
день: +6
вечер: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.92 + 0.15
EUR 73.86 - 0.08
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Криминальный авторитет из Ревды вернётся в камеру после 2 месяцев свободы

16 мая 2018, 06:35Добавить новость
город,здоровье,криминал,прокуратура,Свердловская область,суд,Ревда,аппеляция,тюремный срок,преступление,смовж
Правоохранительные органы обжаловали решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, по которому приговорённый к 19 годам криминальный авторитет из Ревды Николай Смовж, был освобождён от наказания в связи с заболеванием.

23 марта 2018 года осужденного за совершение ряда тяжких преступления на 19 лет бизнесмена из Ревды Николая Смовжа освободили от наказания. Причиной стало тяжелое состояние здоровье заключённого и наличие инвалидности.

15 мая 2018 года Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление Свердловской прокуратуры и отменил решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Суд согласился с мнением государственного обвинителя в части того, что наличие заболевания не помешало Смовжу совершать тяжкие преступления. Кроме того, освобождение авторитета от отбытия наказания, по мнению прокурора, не будет отвечать смыслу правосудия и принципу неотвратимости наказания.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, постановление Верх-Исетского районного суда направлено на новое рассмотрение в ином составе.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Птицефабрика в Среднеуральске заплатит в бюджет 552 тыс. рублей за загрязнение болота
5 апреля, 06:35
2 3
Свердловчанин получил 2 года тюрьмы за смерть женщины-пешехода
26 апреля, 09:00
1 0
Стоматология «Формула улыбки» без лицензии закрыта на 20 дней в Нижнем Тагиле
24 апреля, 07:30
1 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 71
Сейчас на сайте 1033 гостя и 7 пользователей
Подписаться на новости