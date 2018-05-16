Роскомнадзор начал блокировку Telegram на основании не вступившего в силу приговора

15 мая пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова рассказала о том, что решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram на территории России не вступило в силу.

Отметка в базе судов общей юрисдикции Москвы о вступлении решения в силу ошибочна и уже изъята. Система автоматически проставила отметку о вступлении с учетом сроков для подачи жалобы сказала Солопова.

Представители Роскомнадзора ответили, что для начала блокировок необязательно ожидать вступление приговора в законную силу. Мессенджер, по заявлению юристов РКН, подлежит немедленной блокировке в соответствии с приговором суда.

11 мая Таганский суд получил жалобу юристов Telegram на решение о блокировке мессенджера. Рассмотрев заявление, судья решил оставить его без изменений и предоставил компании срок до 4 июня для предоставления ключей шифрования Федеральной службе безопасности РФ, сообщает «Интерфакс».