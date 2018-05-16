0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
день: +9
вечер: +16
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.92 + 0.15
EUR 73.86 - 0.08
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Роскомнадзор начал блокировку Telegram на основании не вступившего в силу приговора

16 мая 2018, 10:35Добавить новость
интернет,Россия,суд,мессенджеры,telegram,телеграм,аппеляция,приговор,роскомнадзор

Юристы Telegram обвинили Роскомнадзор в том, что ведомство начало блокировку мессенджера, полагаясь на не вступивший в силу приговор суда. Представители РКН ответили, что решение о блокировке в России мессенджера не требует ожидания вступления его в законную силу.

15 мая пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова рассказала о том, что решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram на территории России не вступило в силу.

Отметка в базе судов общей юрисдикции Москвы о вступлении решения в силу ошибочна и уже изъята. Система автоматически проставила отметку о вступлении с учетом сроков для подачи жалобы, -- сказала Солопова.


Представители Роскомнадзора ответили, что для начала блокировок необязательно ожидать вступление приговора в законную силу. Мессенджер, по заявлению юристов РКН, подлежит немедленной блокировке в соответствии с приговором суда.


11 мая Таганский суд получил жалобу юристов Telegram на решение о блокировке мессенджера. Рассмотрев заявление, судья решил оставить его без изменений и предоставил компании срок до 4 июня для предоставления ключей шифрования Федеральной службе безопасности РФ, сообщает «Интерфакс».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Нижний Тагил присоединился к акции в поддержку свободного интернета (ФОТО)
22 апреля, 21:55
10 7
15 миллионов IP-адресов попали в черный список в России из-за блокировки Telegram
18 апреля, 16:05
2 3
Суд вынес решение о блокировке мессенджера Telegram в России (ВИДЕО)
13 апреля, 20:00
3 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 25
Сейчас на сайте 6272 гостя и 25 пользователей
Подписаться на новости