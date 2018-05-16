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Новости Нижнего Тагила

Снос ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово приостановлен по требованию Следственного комитета

16 мая 2018, 20:00Добавить новость
Кемерово,ТЦ Зимняя вишня,снос,арендаторы,следователи,адвокат
Днем 15 мая рабочие начали снос ТЦ «Зимняя вишня». Узнав об этом адвокат, который защищает права пострадавших и арендаторов торгового цента, позвонил в полицию и сообщил, что снос является незаконным. Приехавшие на место следователи остановили работы по уничтожению здания. Снос начали с отдельно стоящего от ТЦ «Зимняя вишня» здания, где располагались сауна и автомойка. Потом планировалось разобрать основное здание торгового центра.

По словам адвоката, снос здания является незаконным, так как должно быть получено решение суда об уничтожении. Однако такого документа нет.

Здание нельзя сносить, если оно является имуществом потенциального ответчика, и арендаторы не смогут получить компенсацию по итогам расследования уголовного дела.

16 мая юристы подали заявление в полицию для того, чтобы найти виновника самоуправства, которому грозит уголовное наказание, сообщает «Комсомольская правда».

Видео: Комсомольская правда
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