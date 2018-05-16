Суд вновь отказался возвращать детей екатеринбурженке Савиновских
16 мая, 09:00Общество
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В столице Урала 15 мая состоялось судебное заседание по делу Юлии Савиновских, у которой опека забрала ранее усыновлённых детей. Накануне суд вновь отказался возвращать мальчиков в семью.
Сюжеты: Екатеринбург
Орджоникидзевский суд отказался удовлетворять апелляционную жалобу семьи Савиновских. Адвокат Юлии сообщил в социальных сетях, что это было предсказуемое решение, передаёт издание Regnum.
На суде с Юлией была её 18-летняя дочь. Девочка была шокирована в тот момент, когда забрали ребят. Девушка уверяет, что её мама удалила грудь, чтобы облегчить себе жизнь.
Напомним, Юлия Савиновских лишилась детей в конце лета 2017 года. Органы опеки, сославшись на то, что женщина удалила грудь, изъяли мальчиков из семьи. В социальном ведомстве убеждены, что Савиновских хочет сменить пол. Вскоре начался длительный судебный процесс, параллельно с которым ситуацию освещали региональные и федеральные СМИ.
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