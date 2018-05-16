0
Свердловская область
Нижний Тагил
0
день: +6
вечер: +9
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.92 + 0.15
EUR 73.86 - 0.08
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Суд вновь отказался возвращать детей екатеринбурженке Савиновских

16 мая 2018, 09:00Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,ребенок,Россия,Свердловская область,суд,опека
В столице Урала 15 мая состоялось судебное заседание по делу Юлии Савиновских, у которой опека забрала ранее усыновлённых детей. Накануне суд вновь отказался возвращать мальчиков в семью.

Орджоникидзевский суд отказался удовлетворять апелляционную жалобу семьи Савиновских. Адвокат Юлии сообщил в социальных сетях, что это было предсказуемое решение, передаёт издание Regnum.

 

На суде с Юлией была её 18-летняя дочь. Девочка была шокирована в тот момент, когда забрали ребят. Девушка уверяет, что её мама удалила грудь, чтобы облегчить себе жизнь.

Напомним, Юлия Савиновских лишилась детей в конце лета 2017 года. Органы опеки, сославшись на то, что женщина удалила грудь, изъяли мальчиков из семьи. В социальном ведомстве убеждены, что Савиновских хочет сменить пол. Вскоре начался длительный судебный процесс, параллельно с которым ситуацию освещали региональные и федеральные СМИ.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Девочка-инвалид доставлена к новой семье в Анапу спецрейсом из Екатеринбурга (ВИДЕО)
16 апреля, 07:30
1 2
Суд Каменска-Уральского вернул ребёнку право на прописку в квартире отца
12 апреля, 09:00
1 0
Евгения Чудновец через соцсети обратилась к Владимиру Путину (ФОТО)
6 апреля, 07:00
2 4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 1242
Сейчас на сайте 3359 гостей и 19 пользователей
Подписаться на новости