Суд вновь отказался возвращать детей екатеринбурженке Савиновских

Орджоникидзевский суд отказался удовлетворять апелляционную жалобу семьи Савиновских. Адвокат Юлии сообщил в социальных сетях, что это было предсказуемое решение, передаёт издание Regnum.

На суде с Юлией была её 18-летняя дочь. Девочка была шокирована в тот момент, когда забрали ребят. Девушка уверяет, что её мама удалила грудь, чтобы облегчить себе жизнь.



Напомним, Юлия Савиновских лишилась детей в конце лета 2017 года. Органы опеки, сославшись на то, что женщина удалила грудь, изъяли мальчиков из семьи. В социальном ведомстве убеждены, что Савиновских хочет сменить пол. Вскоре начался длительный судебный процесс, параллельно с которым ситуацию освещали региональные и федеральные СМИ.