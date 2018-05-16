Тагильский школьник стал призёром двух Всероссийских олимпиад (ВИДЕО)

Олимпиада по праву проходила в Нижнем Новгороде, по обществознанию – в Великом Новгороде. Вячеслав признался, что большую роль в его победе сыграла учитель Ольга Леонидовна Софрина, которая его мотивировала и направляла, а также морально поддерживала. Большой объем работы по подготовке проделал и сам Вячеслав.

Вячеслав Калашников в 2018 году стал призёром десяти олимпиад по разным предметам. Также он одержал три победы на уровне региона – в олимпиаде по немецкому языку, обществознанию и праву. Интересно, что сейчас Вячеслав имеет возможность поступить в любой российский вуз: для этого ему нужно сдать обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, а также показать диплом призера Всероссийской олимпиады, передает «Тагил ТВ».