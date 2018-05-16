ТСЖ «Исток» в Екатеринбурге организовало в подвале незаконную гостиницу для таджиков

Надзорные действия выявили нарушение федерального противопожарного законодательства. Установлено использование электропроводки с поврежденной изоляцией, на светильниках отсутствуют защитные колпаки, на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, нет огнетушителей.

Председатель ТСЖ без проведения должной экспертизы проектной документации изменил класс функциональной пожарной опасности подвального помещения.

В отношении ТСЖ «Исток» и его председателя заведены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). ТСЖ обязано уплатить штраф в размере 150 тыс. рублей, а его председатель - в размере 6 тыс. рублей. Помимо этого, председатель ТСЖ должен устранить выявленные нарушения.

В ходе проверочных мероприятий обнаружено незаконное проживание граждан Республики Таджикистан в количестве 6 человек в подвале жилого дома в г. Екатеринбурге по ул. Испытателей. Ежемесячно иностранные граждане вносят арендную плату в размере от 1500 до 1700 рублей. Под размещение указанных лиц отведено 6 комнат, включая санузел.

На данный момент граждане Таджикистана больше не проживают по указанному адресу.

Также по результатам проверки указанного жилого дома, выявлено несоблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Прокуратура района обязала председателя ТСЖ «Исток» устранить нарушения законодательства в сфере ЖКХ, установленные в ходе проверки, а также возбудила административное дело.