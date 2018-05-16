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Новости Нижнего Тагила

Жители поселка Вересовка 23 года жили в разрушенном взрывом доме

16 мая 2018, 12:05Добавить новость
Свердловская область,дом,взрыв газа,жилье,Вересовка,строительство,финансирование

Жильцы дома в поселке Вересовка, пострадавшего от взрыва газа 23 года назад, получат жилье в 2018 году.

В Свердловской области жильцы дома в поселке Вересовка, пострадавшего от взрыва газа, спустя более 20 лет получат новые квартиры. Об этом сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Для жителей разрушающегося дома возводится новый дом на 45 квартир. На строительство жилья для пострадавших областной бюджет выделил 90 млн рублей из резервного фонда.

Как пишут «Вечерние Ведомости», завершение строительства запланировано на конец 2018 года. Это значит, что Новый год жильцы взорванного дома встретят уже в новом жилье.

При этом старый дом сносить не планируется. Его отремонтируют и будут использовать в качестве маневренного фонда.

Напомним, что взрыв газа в доме в поселке Вересовка прогремел в 1995 году. Тогда полностью разрушился первый подъезд здания.

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