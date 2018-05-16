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Жители села Покровское третьи сутки сидят без электричества
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители села Покровское третьи сутки сидят без электричества

16 мая, 07:30Общество
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