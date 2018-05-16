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Новости Нижнего Тагила

Жители села Покровское третьи сутки сидят без электричества

16 мая 2018, 07:30Добавить новость
авария,администрация,жкх,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,без света,электричество,Покровское
В селе Покровское, что под Нижним Тагилом, вторые сутки отсутствует электричество. По этому причине работу приостановили школа, магазины и администрация.

В администрации посёлка жителям сообщили, что произошла авария. Однако ни время включения, ни причину людям не называют.

В ЕДДС пояснили, что электроэнергия отключена в Покровском из-за аварии на линии электроснабжения на пересечении с железнодорожными путями. Инцидент произошёл 14 мая. 

Ресурсоснабжающая компания не могла работать на территории железной дороги из-за отсутствия разрешения. Заявка на проведение ремонтных работ одобрялась сутки.

Территорию села Покровское обслуживает ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». В муниципальном отделении компании комментировать ситуацию с отключением электроэнергии не стали, пишет ИА «Все новости»


В ЕДДС отметили, что к утру 16 мая в домах жителей Покровского должен появиться свет. Комментариев от главы села нет.

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