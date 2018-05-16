Жители села Покровское третьи сутки сидят без электричества

В администрации посёлка жителям сообщили, что произошла авария. Однако ни время включения, ни причину людям не называют.



В ЕДДС пояснили, что электроэнергия отключена в Покровском из-за аварии на линии электроснабжения на пересечении с железнодорожными путями. Инцидент произошёл 14 мая.



Ресурсоснабжающая компания не могла работать на территории железной дороги из-за отсутствия разрешения. Заявка на проведение ремонтных работ одобрялась сутки.



Территорию села Покровское обслуживает ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». В муниципальном отделении компании комментировать ситуацию с отключением электроэнергии не стали, пишет ИА «Все новости».



В ЕДДС отметили, что к утру 16 мая в домах жителей Покровского должен появиться свет. Комментариев от главы села нет.