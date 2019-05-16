880 км линий электропередач построят в Свердловской области за 5 лет
Сегодня, 09:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в период с 2020 по 2024 годы построят 880 километров линий электропередач, сообщает «Правда УрФО».
Программу развития энергетики региона накануне утвердило правительство Свердловской области. Согласно проекту, за пять лет энергетики протянут 880 километров электросетей, для этого потребуется финансирование в размере 6,9 миллиарда рублей.
В программу включены реконструкция действующих сетей и строительство новых линий электропередач. Новые подстанции и электросети появятся в Нижнем Тагиле, Ирбите, Первоуральске. Также в Белоярском, Талицком, Туринском, Нижнесалдинском районах.
В Свердловской области сейчас реализуется программа газификации. В регионе выделено 1,2 миллиарда рублей для подключения к «голубому топливу» в 2019 году шести тысяч домов региона. Таким образом, доступ к газу получат более 20 тысяч свердловчан.
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