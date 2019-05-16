880 км линий электропередач построят в Свердловской области за 5 лет

Программу развития энергетики региона накануне утвердило правительство Свердловской области. Согласно проекту, за пять лет энергетики протянут 880 километров электросетей, для этого потребуется финансирование в размере 6,9 миллиарда рублей.

В программу включены реконструкция действующих сетей и строительство новых линий электропередач. Новые подстанции и электросети появятся в Нижнем Тагиле, Ирбите, Первоуральске. Также в Белоярском, Талицком, Туринском, Нижнесалдинском районах.