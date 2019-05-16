Экс-директор отсудил у «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей

Данная сумма должна быть взыскана с ООО ТО «Уральские пельмени», а также солидарно с бывших соратников Нетиевского.

Деньги являются судебными издержками, которые понес экс-директор во время судов в трех инстанциях по иску «Уральских пельменей» и нового директора команды Натальи Ткачевой. Истцы требовали от Нетиевского 39,5 миллиона рублей, однако все инстанции признали исковые требования необоснованными.