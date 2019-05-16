Экс-директор отсудил у «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей
Сегодня, 13:11ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Суд постановил взыскать с «Уральских пельменей» 813 тысяч рублей в пользу экс-директора команды Сергея Нетиевского, пишет «Накануне.ру».
Сюжеты: Екатеринбург
Данная сумма должна быть взыскана с ООО ТО «Уральские пельмени», а также солидарно с бывших соратников Нетиевского.
Деньги являются судебными издержками, которые понес экс-директор во время судов в трех инстанциях по иску «Уральских пельменей» и нового директора команды Натальи Ткачевой. Истцы требовали от Нетиевского 39,5 миллиона рублей, однако все инстанции признали исковые требования необоснованными.
«Уральские пельмени» намерены обжаловать решение по первому иску. Рассмотрение дела назначено на 29 мая и состоится в Московском арбитражном суде. Напомним, что предметом спора явились 70 видеозаписей выступлений команды, которые были предоставлены телеканалу СТС для проката.
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