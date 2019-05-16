Глава Екатеринбурга согласился провести опрос граждан по Храму-на-Драме

Глава Екатеринбурга сообщил, что власти решают в каком формате будет проходить опрос.

Мы сейчас смотрим все возможные форматы. Очевидно, что и на сайте надо сделать, и социологов привлекать. Думаю, что в течение пары недель сделаем, сказал Высокинский.

Также глава уральской столицы подчеркнул, что мероприятие будет массовым.

Принять участие в нем должны не сто, не двести и не тысяча человек, а должна быть репрезентативная выборка, сказал мэр.