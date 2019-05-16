Глава Екатеринбурга согласился провести опрос граждан по Храму-на-Драме
Сегодня, 20:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мэр уральской столицы Александр Высокинский заявил о том, что опрос о строительстве Собора святой Екатерины будет проведен, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Глава Екатеринбурга сообщил, что власти решают в каком формате будет проходить опрос.
Мы сейчас смотрим все возможные форматы. Очевидно, что и на сайте надо сделать, и социологов привлекать. Думаю, что в течение пары недель сделаем, сказал Высокинский.
Также глава уральской столицы подчеркнул, что мероприятие будет массовым.
Принять участие в нем должны не сто, не двести и не тысяча человек, а должна быть репрезентативная выборка, сказал мэр.
Напомним, 16 мая президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с массовыми протестами горожан против строительства Храма-на-Драме. Глава государства порекомендовал провести опрос среди жителей уральской столицы.
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