Group-IB назвала преждевременным аннулирование итогов финала «Голос.Дети»

В одном из интервью Сачков заявил, что используемая система имеет множество дыр и лазеек.

ТАСС сообщает, что ранее победителем проекта «Голос. Дети» стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Пресс-служба телеканала заявила, что оператор зарегистрировал некоторые аномалии во время голосования. Именно для этого Первый канал заказал проверку у специалистов Group-IB. Эксперты, в свою очередь, зафиксировали массовую автоматическую отсылку смс за одного кандидата.

Сачков заявил, что использовать данную систему для голосования было нельзя, так как вариантов ее обхода и вброса голосов существует много.

Тем не менее, генеральный директор Group-IB назвал решение канала об аннулировании результатов преждевременным. По его словам, был установлен только факт вмешательства, но расследование еще не закончено.

Финал шоу «Голос. Деи» состоялся 26 апреля. За Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% зрителей. Также за победу боролись еще два участника: подопечный Валерия Меладзе Ержан Максим и Валерий Кузаков, которого обучала Пелагея.