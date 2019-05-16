Куйвашев призвал «Фонд святой Екатерины» заняться озеленением Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 16 мая на совещании по проблеме Храма-на-Драме сообщил, что «Фонд святой Екатерины» должен взять на себя обязательства по озеленению города, пишут ЕАН.
Глава региона подчеркнул, что во время общения с защитниками сквера у Театра драмы понял, что у горожан есть устойчивый запрос на сохранение зеленого покрытия города.
Мне кажется, что «Фонд святой Екатерины» должен взять повышенные обязательства по озеленению города,цитируют губернатора ЕАН.
Директор УГМК Андрей Козицын, присутствовавший на совещании, сообщил, что готов принять непосредственное участи в озеленении города и предоставит саженцы и необходимые материалы.
В ходе совещания было предложено озеленить две зоны — у Центрального стадиона и у стадиона «Динамо».
Напомним, что борьба за сквер у Театра драмы в Екатеринбурге длится четвертый день. Горожане выступают против строительства храма на месте сквера. Землю под застройку в аренду получило ООО «Фонд святой Екатерины».