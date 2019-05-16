Куйвашев призвал «Фонд святой Екатерины» заняться озеленением Екатеринбурга

Глава региона подчеркнул, что во время общения с защитниками сквера у Театра драмы понял, что у горожан есть устойчивый запрос на сохранение зеленого покрытия города.

Мне кажется, что «Фонд святой Екатерины» должен взять повышенные обязательства по озеленению города,цитируют губернатора ЕАН.

Директор УГМК Андрей Козицын, присутствовавший на совещании, сообщил, что готов принять непосредственное участи в озеленении города и предоставит саженцы и необходимые материалы.

В ходе совещания было предложено озеленить две зоны — у Центрального стадиона и у стадиона «Динамо».