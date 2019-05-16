Мерзлякова предложила провести общественные слушания по Храму-на-Драме
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила о необходимости проведения слушаний по Храму-на-Драме в Екатеринбурге, пишет Ура.ру.
Татьяна Мерзлякова отметила, что перед строительством храма необходимо услышать мнение горожан. Она считает, что в настоящий момент обе стороны конфликта находятся под давлением сложившейся ситуации.
Проводить общественные слушания надо не для галочки, устраивающей администрацию, а по-настоящему, с докладом перед горожанами и детальным обсуждением, в котором может принять участие каждый желающий,цитирует Ура.ру Татьяну Мерзлякову.
16 мая на месте строительства Храма святой Екатерины должен был состояться православный молебен, проведение которого было перенесено во вторник из-за акций протеста. Епархия Екатеринбурга сообщила, что мероприятие вновь не состоится. Как пишут ЕАН, причиной отмены мероприятия вновь стали акции протеста. Представители епархии подчеркнули, что не хотят таким образом разжигать конфликт.
Сегодня с утра на территорию сквера у Театра драмы рабочие привезли бетонные блоки, предположительно, несмотря на акции протеста, начинаются строительные работы.