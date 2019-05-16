Мерзлякова предложила провести общественные слушания по Храму-на-Драме

Татьяна Мерзлякова отметила, что перед строительством храма необходимо услышать мнение горожан. Она считает, что в настоящий момент обе стороны конфликта находятся под давлением сложившейся ситуации.

Проводить общественные слушания надо не для галочки, устраивающей администрацию, а по-настоящему, с докладом перед горожанами и детальным обсуждением, в котором может принять участие каждый желающий,цитирует Ура.ру Татьяну Мерзлякову.

16 мая на месте строительства Храма святой Екатерины должен был состояться православный молебен, проведение которого было перенесено во вторник из-за акций протеста. Епархия Екатеринбурга сообщила, что мероприятие вновь не состоится. Как пишут ЕАН, причиной отмены мероприятия вновь стали акции протеста. Представители епархии подчеркнули, что не хотят таким образом разжигать конфликт.