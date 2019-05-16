Первый канал отменил результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети»

Первый канал официально заявил о данном решении.

Итоги финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» отменены, сообщается в заявлении.

Проверка, организованная компанией Group-IB, специализирующейся на информационных расследованиях, выявила массовую автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой.

Произошедшее в 6-м сезоне «Голос. Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором, прокомментировал Первый канал результаты расследования.

24 мая в прямом эфире состоится спецвыпуск шоу «Голос. Дети», в котором примут участие все финалисты конкурса. В связи с отменой результатов голосования конкурс остался без победителя.

Специальный выпуск поставит долгожданную точку в этом сезоне, цитируют РИА Новости представителя канала.

В пресс-службе канала отказались анонсировать выпуск, пояснив, что страна все увидит в день спецвыпуска.