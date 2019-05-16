Первый канал отменил результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети»
Первый канал заявил об аннулировании результатов голосования финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», согласно которым победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, сообщают РИА Новости.
Первый канал официально заявил о данном решении.
Итоги финала шестого сезона проекта «Голос. Дети» отменены, сообщается в заявлении.
Проверка, организованная компанией Group-IB, специализирующейся на информационных расследованиях, выявила массовую автоматизированную отправку СМС в пользу Абрамовой.
Произошедшее в 6-м сезоне «Голос. Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором, прокомментировал Первый канал результаты расследования.
24 мая в прямом эфире состоится спецвыпуск шоу «Голос. Дети», в котором примут участие все финалисты конкурса. В связи с отменой результатов голосования конкурс остался без победителя.
Специальный выпуск поставит долгожданную точку в этом сезоне, цитируют РИА Новости представителя канала.
В пресс-службе канала отказались анонсировать выпуск, пояснив, что страна все увидит в день спецвыпуска.
Напомним, дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, набрала в результате зрительского голосования рекордные 56,5%. Первый канал заявил о пересчете голосов, ссылаясь на аномальную активность зрителей.