Путин предложил провести опрос населения о строительстве Храма-на-Драме

По словам президента, если речь идет не о сторонних противниках, а о жителях Екатеринбурга, то необходимо учитывать общественное мнение. Проблему может решить опрос, по результатам которого «меньшинство должно подчиниться большинству», однако необходимо учесть мнение обеих сторон, сказал Путин.

Президент отметил, что удивился, когда узнал об акции протеста в Екатеринбурге:

Обычно люди просят, чтобы храм построили, а здесь возражают.

Глава государства также сказал, что храм должен объединять людей, поэтому вопрос о строительстве нужно решить в интересах жителей Екатеринбурга. Оптимальное решение, по его мнению, должны найти городские и региональные власти.

Пусть инвесторы обеспечат нужное для людей место, где будет высажен другой лес. Не меньше территорией, а большей, чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются, предложил решение проблемы президент.