«Рифей» начал обновлять в городах Северной зоны мусорные контейнеры

Обновление коснется всех 23 городских округов, в частности, в Нижний Тагил поступят 74 контейнера.

В течение первого квартала региональный оператор провёл инвентаризацию объектов инфраструктуры на территории Северной зоны Свердловской области. В АПО-1 размещены 4509 контейнерных площадки и 12920 баков для сбора отходов. Таким образом, укомплектованность контейнерного парка составляет 70%. Всего требуется около 4000 контейнеров.

В первую очередь, мы меняем непригодные емкости для сбора ТКО, затем приступим к обновлению контейнерного парка по графикам, согласованным с администрациями городских округов. В приоритете — вновь создаваемые контейнерные площадки в частном секторе, где раньше не был организован централизованный вывоз мусора, а сейчас вокруг этих поселков несанкционированные свалки, отметил Фёдор Потапов, директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей».

По планам до конца 2019 года региональный оператор поставит в муниципалитеты Северной зоны три тысячи новых контейнеров.