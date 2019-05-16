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«Рифей» начал обновлять в городах Северной зоны мусорные контейнеры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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«Рифей» начал обновлять в городах Северной зоны мусорные контейнеры

Сегодня, 18:40ОбществоФото: Пресс-служба регоператора «Рифей»
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