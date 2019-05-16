«Рифей» начал обновлять в городах Северной зоны мусорные контейнеры
По заявкам муниципалитетов, входящих в Северную зону (АПО-1), регоператор «Рифей» начал поставку новых контейнеров для мусора. В рамках первого этапа пройдёт замена баков, которые не подлежат восстановлению, сообщили в пресс-службе компании.
Обновление коснется всех 23 городских округов, в частности, в Нижний Тагил поступят 74 контейнера.
В течение первого квартала региональный оператор провёл инвентаризацию объектов инфраструктуры на территории Северной зоны Свердловской области. В АПО-1 размещены 4509 контейнерных площадки и 12920 баков для сбора отходов. Таким образом, укомплектованность контейнерного парка составляет 70%. Всего требуется около 4000 контейнеров.
В первую очередь, мы меняем непригодные емкости для сбора ТКО, затем приступим к обновлению контейнерного парка по графикам, согласованным с администрациями городских округов. В приоритете — вновь создаваемые контейнерные площадки в частном секторе, где раньше не был организован централизованный вывоз мусора, а сейчас вокруг этих поселков несанкционированные свалки, отметил Фёдор Потапов, директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания «Рифей».
По планам до конца 2019 года региональный оператор поставит в муниципалитеты Северной зоны три тысячи новых контейнеров.
Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют три региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Северной зоне, куда входит Нижний Тагил, мусором занимается компания «Рифей». По данным регоператора, с января по март 2019 года на полигоны вывезли около 600 тысяч кубометров отходов, что на 10% больше, чем вывозилось за аналогичный период до введения экологической реформы.