«Россети» вошли в 1000 лучших компаний по версии Forbes Global

Как сообщает издание «Новые известия», в прошлом году в рейтинге находились 25 российских компаний, но удержаться удалось не всем. Так, из рейтинга выбыли Polyus Gold, «Аэрофлот» и «Уралкалий». Те компании, которые смогли удержать позиции, действительно достойны такого результата, так как хорошо работали весь год.

ПАО «Россети» работали в условиях сильнейшего регулирования, и сумели не только увеличить производительность, но и финансовые показатели. Кроме того, руководители компании смогли добиться положительных изменений в области регулирования деятельности организации. Благодаря этому «Россети» не только остались привлекательными для инвесторов, но и сохранили место в первой тысячи лучших компаний по версии Forbes. Примечательно, но в текущем рейтинге их место даже повысилось.

В первой сотне рейтинга находятся «Газпром», «Лукойл», Сбербанк и «Роснефть». В первой тысячи, вместе с «Россетями», также расположились банк ВТБ (471 место), «Транснефть» и «Татнефть» на 386 и 524 местах. «Северсталь» немного уступила энергетикам и заняла 925 строчку в рейтинге Forbes.