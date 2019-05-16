Россияне потратили 1,6 млрд рублей на путешествия в майские праздники
Сегодня, 12:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 1 по 12 мая россияне потратили на перелеты, поездки на поездах и автобусах 1,6 миллиарда рублей, сообщают «Новые известия», ссылаясь на исследование производителя онлайн-касс и оператора фиксальных данных «Платформа ОФД».
Чуть более 1 миллиарда рублей россияне потратили на перелеты, еще 600 миллионов – на путешествия на поездах, 22 миллиона рублей составили общие затраты россиян в указанный период на билеты на междугородние автобусы.
Стоимость одного путешествия обошлась жителям России в 3,2 тысячи рублей. Данный показатель на четверть превышает аналогичный за прошлый год. При этом, стоимость авиабилетов и билетов на междугородние автобусы также выросла. Тогда как железнодорожные билеты стали дешевле на 6%.
Напомним, «Кольцово» в Екатеринбурге вошел в топ-100 лучших в мире аэропортов по версии компании AirHelp. При составлении рейтинга учитывались пунктуальность, количество кафе и ресторанов, разнообразие магазинов и качество обслуживания пассажиров.
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