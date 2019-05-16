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Россияне потратили 1,6 млрд рублей на путешествия в майские праздники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Россияне потратили 1,6 млрд рублей на путешествия в майские праздники

Сегодня, 12:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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