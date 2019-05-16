Россияне потратили 1,6 млрд рублей на путешествия в майские праздники

Чуть более 1 миллиарда рублей россияне потратили на перелеты, еще 600 миллионов – на путешествия на поездах, 22 миллиона рублей составили общие затраты россиян в указанный период на билеты на междугородние автобусы.

Стоимость одного путешествия обошлась жителям России в 3,2 тысячи рублей. Данный показатель на четверть превышает аналогичный за прошлый год. При этом, стоимость авиабилетов и билетов на междугородние автобусы также выросла. Тогда как железнодорожные билеты стали дешевле на 6%.