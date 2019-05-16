Школьный выпускной в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва из-за пикетов
В Екатеринбурге отменили общегородской школьный выпускной, это связано с протестами у Театра драмы, пишет портал Е1.
Большой городской школьный выпускной должен был пройти в Екатеринбурге по типу петербургских «Алых парусов», кроме того, мероприятие должно было быть объединено с Ural Music Night. Однако как сообщает портал Е1 со ссылкой на источник в кругах организаторов выпускного, мероприятие не состоится из-за пикетов в театральном сквере. Артистов фестиваля, которые должны были выступить перед выпускниками, распределят по другим концертным площадкам.
Получить официальную информацию в пресс-службе мэрии Екатеринбурга корреспондентам Е1 не удалось.
Напомним, сегодня свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что для урегулирования конфликта вокруг Храма-на-Драме необходимо провести референдум, на котором важно выслушать мнения все сторон. Сделать это нужно для народа, а не «для галочки», пояснила Мерзлякова.