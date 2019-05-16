Школьный выпускной в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва из-за пикетов

Большой городской школьный выпускной должен был пройти в Екатеринбурге по типу петербургских «Алых парусов», кроме того, мероприятие должно было быть объединено с Ural Music Night. Однако как сообщает портал Е1 со ссылкой на источник в кругах организаторов выпускного, мероприятие не состоится из-за пикетов в театральном сквере. Артистов фестиваля, которые должны были выступить перед выпускниками, распределят по другим концертным площадкам.