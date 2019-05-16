Сотрудница администрации Тугулыма полгода работала по поддельным документам

В ноябре 2018 года 33-летняя женщина при поступлении на службу в администрацию предоставила диплом о наличии у нее высшего образования, полученного в «Южно-Уральском государственном университете» по специальности «экономист — менеджер». В ходе проверочных мероприятий, произошедших в 2019 году, стало известно, что в описях личных дел выпускников университета женщина не значится и диплом с указанными реквизитами образовательным учреждением не выдавался.