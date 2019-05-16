Цуканов призвал Куйвашева прислушаться к горожанам при создании скверов

Официальной темой встречи была подготовка к празднованию 300-летия уральской столицы.

Глава региона рассказал Цуканову, что у Екатеринбурга есть амбициозные планы по строительству парков и скверов, на что полпред призвал губернатора прислушаться к мнению горожан и учитывать интересы всех слоев населения.

Только в совместном обсуждении, диалоге с населением должны приниматься решения о создании мест отдыха. В каждом районе, муниципалитете есть своя специфика, и ее необходимо учитывать. Должны быть комфортными не только скверы и парки, но и придомовые территории, сказал Цуканов.