Цуканов призвал Куйвашева прислушаться к горожанам при создании скверов
В Екатеринбурге прошла встреча полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и главы Свердловской области Евгения Куйвашева. После акции протеста в сквере у Театра драмы полпред призвал губернатора обсуждать с населением планы по созданию скверов и парков, сообщает интернет-издание Znak.
Официальной темой встречи была подготовка к празднованию 300-летия уральской столицы.
Глава региона рассказал Цуканову, что у Екатеринбурга есть амбициозные планы по строительству парков и скверов, на что полпред призвал губернатора прислушаться к мнению горожан и учитывать интересы всех слоев населения.
Только в совместном обсуждении, диалоге с населением должны приниматься решения о создании мест отдыха. В каждом районе, муниципалитете есть своя специфика, и ее необходимо учитывать. Должны быть комфортными не только скверы и парки, но и придомовые территории, сказал Цуканов.
Ранее в резиденции губернатора прошло совещание, на котором присутствовали глава Екатеринбурга Александр Высокинский, гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. На встрече обсуждали создание новых мест отдыха взамен сквера у Театра драмы. Алтушкин и Козицын пообещали проработать площадку возле «Екатеринбург Арены».