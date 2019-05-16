В Екатеринбурге возле Храма-на-Драме построят жилой комплекс

Проект строительства Храма святой Екатерины предусматривает возведение коммерческой и жилой недвижимости, которые будут расположены напротив Собора.

В пресс-службе УГМК отметили, что таким образом будет благоустроено пространство рядом с храмом.

Вместо недостроя жители Екатеринбурга получат здание, где предусмотрены как жилые, так и офисные помещения, а также фитнес-центр, подземную парковку, сказал директор «Екатеринбургского мукомольного завода» Евгений Мордовин.