В Екатеринбурге возле Храма-на-Драме построят жилой комплекс
Сегодня, 20:17ОбществоФото: Департамент информполитики Свердловской области
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В Екатеринбурге через дорогу от сквера у Театра драмы появится жилой комплекс с фитнес-центром. Также у Храма святой Екатерины построят полуподземную стоянку с местами для сотрудников Собора и прихожан-инвалидов, сообщается «Комсомольская правда Урала».
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Проект строительства Храма святой Екатерины предусматривает возведение коммерческой и жилой недвижимости, которые будут расположены напротив Собора.
В пресс-службе УГМК отметили, что таким образом будет благоустроено пространство рядом с храмом.
Вместо недостроя жители Екатеринбурга получат здание, где предусмотрены как жилые, так и офисные помещения, а также фитнес-центр, подземную парковку, сказал директор «Екатеринбургского мукомольного завода» Евгений Мордовин.
Напомним, что в Екатеринбурге началось строительство Храма святой Екатерины, которое подразумевает частичную вырубку сквера. Жители города на протяжении трех дней устраивали акции протеста.
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