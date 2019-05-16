В Кремле одобрили действия силовиков у Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Сегодня, 15:26ОбществоФото: страница Дмитрия Пескова в соцсети
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В Кремле одобряют тактику силовиков по подавлению массового протеста по Храму-на-Драме, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
Дмитрий Песков пояснил, что в случаях, когда речь идет о провокациях и нарушении закона «силовой сценарий всегда оправдан». Также он подчеркнул, что власти всегда готовы идти на диалог, но с активистами, которые согласны вести переговоры.
Напомним, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила организовать в Екатеринбурге общественное обсуждение по строительству Храма святой Екатерины. Она акцентировала внимание на том, что сделать это нужно для народа, а не «для галочки».
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