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В Нижнем Тагиле жители ГГМ на 10 дней останутся без горячей воды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле жители ГГМ на 10 дней останутся без горячей воды

Сегодня, 10:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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