В Нижнем Тагиле жители ГГМ на 10 дней останутся без горячей воды
Сегодня, 10:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 28 мая по 6 июня жители ГГМ в Нижнем Тагиле останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прекращение горячего водоснабжения связано с плановым ремонтом котельной Гальяно-Горбуновского массива. Ремонтные работы будут выполнены специалистами «Нижнетагильских тепловых сетей».
Также в НТТС сообщили, что в период с 4 по 7 июня полностью прекратит свою работу котельная в поселке Черноисточинск.
Напомним, ранее сообщалось о проведении гидравлических испытаний и гидропромывке сетей в разных районах Нижнего Тагила. На период опрессовочных работ будет временно прекращено горячее водоснабжение отдельных районов города. По информации МУП, основные работы будут занимать не более суток.
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