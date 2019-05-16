В Нижнем Тагиле жители ГГМ на 10 дней останутся без горячей воды

Также в НТТС сообщили, что в период с 4 по 7 июня полностью прекратит свою работу котельная в поселке Черноисточинск.

Напомним, ранее сообщалось о проведении гидравлических испытаний и гидропромывке сетей в разных районах Нижнего Тагила. На период опрессовочных работ будет временно прекращено горячее водоснабжение отдельных районов города. По информации МУП, основные работы будут занимать не более суток.