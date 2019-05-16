В Первоуральске ради строительства храма перекопали зеленую рощу

В зеленой роще Первоуральска рабочие выкопали траншеи для строительства храма в честь личного врача Николая II Евгения Боткина. Также в сквере происходит вырубка деревьев.

Пока Екатеринбург шумит, протестует против строительства храма в центре, у нас тут под шумок строить начали,цитирует газета местную жительницу.

Как сообщает интернет-издание Znak, идея строительства прихода появилась еще в 2014 году, а в 2017 году митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил начало строительства. Тогда и был определен участок для храма. Закладка первого камня состоялась в 2018 году. Отмечается, что храм сможет вместить в себя 150 человек, а высота строения составит всего 20 метров. Площадь будущего храма — 90 квадратных метров.