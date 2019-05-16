В Первоуральске ради строительства храма перекопали зеленую рощу
В Первоуральске началось строительство храма, ради прокладки коммуникаций перекопали зеленую рощу, сообщает интернет-газета «Шайтанка.ру».
В зеленой роще Первоуральска рабочие выкопали траншеи для строительства храма в честь личного врача Николая II Евгения Боткина. Также в сквере происходит вырубка деревьев.
Пока Екатеринбург шумит, протестует против строительства храма в центре, у нас тут под шумок строить начали,цитирует газета местную жительницу.
Как сообщает интернет-издание Znak, идея строительства прихода появилась еще в 2014 году, а в 2017 году митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл благословил начало строительства. Тогда и был определен участок для храма. Закладка первого камня состоялась в 2018 году. Отмечается, что храм сможет вместить в себя 150 человек, а высота строения составит всего 20 метров. Площадь будущего храма — 90 квадратных метров.
Начало строительных работ в Первоуральске совпало с конфликтом вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге. Напомним, что горожане протестуют против строительства Храма святой Екатерины на месте театрального сквера. 16 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал «Фонд святой Екатерины», в аренде которого находится земля для будущего храма, взять на себя ответственность по озеленению Екатеринбурга.